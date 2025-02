Jechał 137, dostał 15 punktów i 5000 złotych mandatu

Dzisiaj (3 lutego) przed południem policjanci Wydziału Ruchu Drogowego z puławskiej komendy w miejscowości Góry zauważyli Mercedesa, którego kierowca jechał zdecydowanie szybciej niż zezwalają na to przepisy.

Pomiar prędkości wykazał 137 km/h. Za kierownicą Mercedesa siedział 55-letni mieszkaniec powiatu lubartowskiego.

Po sprawdzeniu w policyjnym systemie okazało się, że mężczyzna, po wejściu w życie nowego taryfikatora, był już karany za przekroczenie prędkości.

Z tego powodu zgodnie z obowiązującymi przepisami, funkcjonariusze nałożyli na niego mandat w warunkach recydywy. Oznacza to, że grzywna za przekroczenie prędkości wyniosła dwa razy więcej niż ta, która przypisana jest do tego wykroczenia – w tym przypadku było to 5000 złotych. Kierowca otrzymał także 15 punktów karnych, a policjanci zatrzymali mu na trzy miesiące prawo jazdy.