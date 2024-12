Noga z gazu, drogi są śliskie. Ci kierowcy już o tym wiedzą

0 A A

Dostawczy Lublin w okolicach miejscowości Kołacze w pow. włodawskim (fot. Policja)

Lubelska policja od rana notuje kolejne drogowe zdarzenia związane z oblodzoną nawierzchnią dróg. Do kolizji doszło m.in. w powiecie włodawskim i opolskim. W Lublinie ślisko m.in. na Mełgiewskiej, gdzie co rusz dochodzi do stłuczek. Na razie policja naliczyła ich siedem.

