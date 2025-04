Rolnictwo pod presją, wojsko wraca na Lubelszczyznę. Wicewojewoda Andrzej Maj o wyzwaniach regionu

Lubelszczyzna to region o silnych tradycjach rolniczych, który dziś mierzy się z ogromnymi wyzwaniami. Deregulacja w rolnictwie, liberalizacja handlu z Ukrainą i rozwój jednostek wojskowych – to główne tematy rozmowy Pawła Puzio z wicewojewodą Andrzejem Majem.

– Rolnicy coraz częściej mówią, że spędzają więcej czasu na papierach niż na polu. To absurd, który musimy zmienić – podkreśla wicewojewoda. W ramach spotkań z rolnikami zbierane są postulaty deregulacyjne. Celem jest uproszczenie procedur i ograniczenie formalności – m.in. poprzez umożliwienie składania oświadczeń zamiast zaświadczeń w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Andrzej Maj komentuje także skutki otwarcia rynku na towary z Ukrainy. – To była decyzja polityczna Unii, ale skutki gospodarcze uderzyły w naszych rolników. Import taniego zboża czy ogórków z Białorusi i Rosji zablokował rynek – mówi. Rząd podejmuje działania ochronne, w tym wprowadzenie ceł w wysokości 50 proc. na część produktów rolnych oraz aktywny nacisk na Komisję Europejską, by nie doszło do dalszej liberalizacji.

Drugim tematem rozmowy była rozbudowa obecności wojskowej na Lubelszczyźnie. – To już się dzieje. W Poniatowej i Wólce Gościeradowskiej powstają nowe jednostki wojskowe. To nie tylko bezpieczeństwo, ale i impuls dla lokalnego rozwoju – mówi Maj. Docelowo nowe formacje mają liczyć nawet kilka tysięcy żołnierzy. Dodatkowo trwają rozmowy nad kolejnymi lokalizacjami dla 18 Brygady Zmechanizowanej.

Lubelszczyzna staje się jednym z kluczowych regionów pod względem zarówno bezpieczeństwa narodowego, jak i stabilności rynku rolnego. – Jesteśmy twardzi, elastyczni, ale potrzebujemy realnego wsparcia. I to właśnie próbujemy dziś zapewnić – podsumowuje wicewojewoda.