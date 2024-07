Złapani podczas jazdy na „podwójnym gazie”

W środowe popołudnie łęczyńscy policjanci otrzymali zgłoszenie o kierowcy, który jedzie „wężykiem” oraz wjechał na wysepkę na rondzie. Działo się to w miejscowości Dratów w powiecie łęczyńskim.

– We wskazaną lokalizację natychmiast pojechali policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Lublinie, którzy podczas wakacji pełnią służbę w rejonie jezior. Zatrzymali kierującego do kontroli drogowej – informuje aspirant sztabowa Magdalena Krasna z łęczyńskiej policji.

Kierowcą okazał się 38-letni mieszkaniec Lublina. Badanie alkomatem wykazało blisko 3 promile alkoholu. Mężczyźnie zostało zabrane prawo jazdy oraz samochód.

Za swój czyn wkrótce odpowie przed sądem. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności oraz obowiązek uiszczenia świadczenia na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej. Świadczenie to wynosi od 5 do 60 tysięcy złotych.

Do drugiego zdarzenia doszło po północy w czwartek w gminie Czemierniki. Policjanci otrzymali zgłoszenie, że w przydrożnym rowie znajduje się ciężarówka.

Okazało się, że za kierownicą ciężarowego Volvo znajdował się 33-letni obywatel Ukrainy.

– Podczas wykonywanych czynności mundurowi wyczuli od mężczyzny woń alkoholu. Po badaniu alkomatem okazało się, że mężczyzna jest nietrzeźwy. Urządzenie wykazało niemal 2 promile alkoholu w jego organizmie – informuje podkomisarz Piotr Mucha z radzyńskiej policji.

Z wyjaśnień kierowcy wynikało, że nie wie jakim sposobem znalazł się w Wygnanowie. Myślał że jest w Chełmie. Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do policyjnego aresztu. Oprócz kary do 3 lat więzienia i świadczenia pieniężnego, grozi mu zakaz prowadzenia pojazdów na min. 3 lata.