Ostry konflikt w lubelskim PiS. Nieoficjalnie: Andrzej Pruszkowski zwolniony dyscyplinarnie

Przed podjęciem pracy w WUP, Pruszkowski był wiceprezesem PGE Dystrybucja. Zarabiał tam bardzo dobrze i np. W 2017 roku otrzymał aż 632 tysiące złotych, co daje średnio blisko 53 tys. złotych miesięcznie.

W 2018 r. został jedną z twarzy tzw. konwoju wstydu. Była to akcja Platformy Obywatelskiej, która pokazywała milionerów z PiS. Zdjęcie Pruszkowskiego znalazło się na billboardzie z hasłem: "Zarabiał tyle co ty, teraz został milionerem. Ok. 1 mln zł w latach 2016-2017 dostał dzięki PiS. Wstyd".

W połowie grudnia 2018 r. rada nadzorcza PGE Dystrybucja odwołała Pruszkowskiego z zarządu. Jego odejście wiązało się z gigantyczną odprawą. W styczniu 2019 r. Fundacja Wolności ustaliła, że polityk PiS dostał niemal 130 tys. zł z tytułu zakazu konkurencji. Nieoficjalnie mówiło się, że pełna kwota odprawy może osiągnąć nawet 250 tys. zł.