Protesty na granicy. Zarekwirowano polską ciężarówkę

Oficjalnym powodem zarekwirowania pojazdu było przebywanie na terenie naszego wschodniego sąsiada powyżej 20 dni. Jednak zgodnie z porozumieniem termin ten miał być wydłużony do 60 dni. Był to jeden z punktów, który pozwolił na zawieszenie strajku. Jak przekazują protestujący, polski pojazd przebywał na Ukrainie od 20 grudnia ubiegłego roku. Władze Ukrainy zarekwirowały pojazd do 26 marca, czyli do dnia, w którym ma odbyć się rozprawa sądowa w tej sprawie.

— Kierowca musiał zawrócić z granicy i w eskorcie policji oraz celnika zawieźć auto na parking do Lwowa. Nie wiemy nawet co to za parking, policji, czy służby celnej. Tam kierowca został zmuszony do podpisania protokołu, w którym jest podana data rozprawy — 26 marca. Został zostawiony sam sobie, we współpracy z przewoźnikiem pomogliśmy mu wrócić do kraju — relacjonuje Edyta Ozygała przewodnicząca protestu przewoźników.

Jak dodaje Ozygała, Ministerstwo Infrastruktury wystosowało oficjalne pismo do strony ukraińskiej o podstawę, na jakiej zatrzymano ciężarówkę.