Rekordowa WySPA. Sztuczna inteligencja dla wszystkich

– Dzisiejsze wydarzenie jest nie tylko początkiem nowego okresu nauki i pracy, ale także okazją do refleksji nad naszym miejscem w europejskiej wspólnocie oraz nad wartościami, które ją kształtują. Dla mnie jako dla rektora jest to uroczystość wyjątkowa ponieważ rozpoczynam ją z nowym składem Senatu wybranym 11 września na czteroletnią kadencją – rozpoczęła czwartkową uroczystość dr Maria Mazur, prof. WSPA.

Rektor zwracając się do studentów, w szczególności do tych z pierwszego roku, których jest na uczelni aż 716 podkreśliła, że podjęli jedną z najważniejszych decyzji dla przyszłego życia prywatnego i zawodowego. Przypomniała także, że studia to „wspaniały, niepowtarzalny czas, najpiękniejszy w życiu” i że WySPA na jakiś czas stanie się dla tych, którzy przekroczyli progi lubelskiej uczelni drugim domem. – Wykorzystajcie ten czas na zdobywanie wiedzy, rozwijanie umiejętności, zaangażujecie się w życie akademickie i społeczne – zaapelowała rektor Maria Mazur.

W roku akademickim 2024/2025 naukę na WSPA rozpoczyna blisko 2800 żaków na studiach licencjackich, inżynierskich, magisterskich oraz podyplomowych.