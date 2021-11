Kto pokazał palec, a kto zjadł złe ciastko? Przegląd tygodnia

ROZGRYWKI

Lubelskim sportem, oprócz budowy stadionu żużlowego, to się jakoś niezdrowo nie podniecamy, więc niewiele brakowało, by nam to wydarzenie umknęło, ale od czego są czujni dziennikarze sportowi. Otóż, jak relacjonowali, ponieważ piłkarze Motoru Lublin niespecjalnie w tym sezonie zadowalają gusta swoich kibiców, a jeszcze ostatnio strzelili focha i nie podeszli po meczu do trybun, to trybuny głośno wyraziły, co myślą o zespole i pani prezes klubu Marcie Daniewskiej, o której wiemy, że ma pensje od 14 do 20 tys. PLN na rękę i tatę w Radzie Miasta i komisji sportu. Prezeska przyjęła podanie i odwdzięczyła się kibicom fuckiem, czyli środkowym palcem.

Ponieważ udzieliła nam się ta wesoła atmosfera sportowa, to żeby nic nie przegapić kupiliśmy już bilety na najbliższy mecz