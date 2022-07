Przegląd tygodnia. 10 kg radnego mniej. Żeby tylko statykę zachował, bo go wytną

PROSTO W RYJ

Jakiś ferment powstał wokół p.o. Redaktora Naczelnego Wojciecha Pokory, który pewną ręką od ponad roku kieruje Kurierem Lubelskim, najlepszą znaną nam gazetą w okolicy. Onet wykrył, że w sprawie problemów Redaktora w komunikacji interpersonalnej z redaktorkami i redaktorami oraz esemesami wysyłanymi nocną porą do dziennikarek spółka wydająca gazetę powołała komisję antymobbingową.

„Podczas jednej z planówek – czyli planowania tekstów do gazety – dziennikarka zgłosiła temat o tym, co można dostać za darmo w Kraśniku. – Pokora odpowiedział, że w Kraśniku to za darmo „można dostać w ryja” – słyszymy od osoby, która uczestniczyła w porannym planowaniu wydania – opisał Onet. „Potrafił krzyczeć na kogoś z byle powodu. Darł się, darł, następnie łapał oddech i dalej się darł” – ujawnił inny dziennikarz.

Na „oszczerstwa” niemieckojęzycznego portalu zareagowała sama centrala Orlenowego koncernu z papieru, publikując całokolumnowe oświadczenie oraz komentarz Nadredaktor Naczelnej Doroty Kani – pewnie na wypadek, gdyby ktoś nie skumał, o co w tym oświadczeniu chodzi. A chodzi mniej więcej o to, że red. Pokora posiada dobre imię i jego naruszaniu red. Kania mówi stanowcze NIE. I po chwili płynnie przechodzi do samozachwytu: „Dynamika pracy redakcji Polska Press Grupy oraz faktyczna realizacja misji kontrolnej naszych mediów względem władzy przynosi rezultaty. Nasi dziennikarze ujawniają szereg nieprawidłowości – zarówno na poziomie lokalnym, jak i ogólnopolskim. Stoją na straży wolności słowa, zasad jakościowego dziennikarstwa (…)” – podkreśliła Naczelna.

Tymczasem żyjmy nadzieją, że w ramach wspierania jakościowego dziennikarstwa red. Pokora puści jednak tekst o tym, co za darmo można dostać w Kraśniku.

ZACISKANIE PASA

Jest tak: szpital w zeszłym roku miał 24 mln zł straty. W sumie zadłużenie przekracza już 500.000.000 PLN (słownie: pół miliarda zł). Co się robi w takiej sytuacji? Tak, tak, dobrze Państwo kombinujecie – Marszałek Jarosław Stawiarski (PiS) przyznaje Dyrektorowi nagrodę. Ale powiedzmy sobie uczciwie, nie są to jakieś kokosy, ot skromne 48 tys. zł za cały rok orki na ugorze. Na waciki do pierwszego powinno wystarczyć.

A będzie tablica z wyrytym w granicie czekiem: „Piotrowi Matejowi za 24 mln zł straty wdzięczni podatnicy”?