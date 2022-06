Przegląd tygodnia. Mieszkańcy mają urodzinową kartkę dla prezydenta Lublina

FAJRANT

No i przyszła ta wiekopomna chwila, kiedy człowiek po porankach spędzonych na prasowaniu białych koszul, 3-4 tysiącach spotkań rocznie, chuchaniu na zieleń, ciągnących się do piątej rano sesjach w końcu może spojrzeć w lustro i powiedzieć sobie: well done, Mr President, well done! O tym, że Naszemu Prezydentowi stuknęło właśnie 65 lat, przypomnieli Mu anonimowi mieszkańcy Lublina. Skonstruowali z tej okazji wierszyk ciągniony na przyczepce, który stanął obok siedziby Wydziału Komunikacji UM Lublin: „Wszystkiego najlepszego z okazji w wiek słuszny wejścia, a co za ty idzie, na emeryturę przejścia! Niech dobrze służy Ci zasłużony odpoczynek, a zastępstwa poszuka sobie pracy rynek. To już nie Twoje zmartwienie – przyszedł czas na lenienie. Prezydentowi Krzysztofowi Żukowi Mieszkańcy Lublina”.

Jako najwierniejsi fani Osoby Prezydenckiej jesteśmy daleko od tego, żeby świętować Jej przejście w stan spoczynku, bo wówczas nasza rubryka straciłaby rację bytu, a Szef wywaliłby nas z roboty