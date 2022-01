Przegląd tygodnia. Wolisz wykrochmaloną koszulę, czy pęto kiełbasy? SONDA

MARÉCHAL FOCH

Obraził się na nas, choć w ogóle nie wiemy dlaczego, marszałek województwa Jarosław Stawiarski (PiS). Do naszego dziennikarza, który po konferencji prasowej próbował namówić go na dodatkową wypowiedź na boku (z angielskiego: on the side), usłyszał „nie”. Bo źle o nim piszemy.

Panie Marszałku, my naprawdę próbujemy pisać o Panu dobrze, ale wydawca dał nam do roboty klawiatury, na których nie ma słów „dobry, wspaniały, najlepszy”. I co mamy zrobić?