Do zdarzenia doszło w poniedziałek (3 lutego) około południa w miejscowości Poniatowa-Kolonia w powiecie opolskim. Dyżurny policji otrzymał zgłoszenie dotyczące obywatelskiego zatrzymania nietrzeźwej kierującej Audi.

– Z relacji zgłaszającego wynikało, że zauważył na drodze powiatowej kierującą Audi, która jadąc samochodem w pewnym momencie wjechała w ogrodzenie posesji. Mężczyzna postanowił sprawdzić czy kierującej nic się nie stało i powód takiego jej zachowania. Po otwarciu drzwi samochodu Audi mieszkaniec gminy Bełżyce poczuł silną woń alkoholu w związku z czym od razu zareagował i zabrał kluczyki kierującej podejrzewając, że znajduje się w stanie nietrzeźwości i tym samym uniemożliwił jej dalszą jazdę – informuje starsza aspirant Katarzyna Bigos z opolskiej policji.

Na miejsce wezwano policję. Kierującą Audi okazała się 35-letnia mieszkanka gminy Poniatowa. Badanie alkomatem wykazało, że kobieta miała prawie 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Tłumaczyła policjantom, że ona zupełnie nie wie jak to się stało, że wjechała w to ogrodzenie, bo ona tylko jechała po dziecko do szkoły.

Na szczęście 35-latka nie odniosła poważniejszych obrażeń. Teraz odpowie za swoje czyny przed sądem. Grozi jej do 3 lat pozbawienia wolności, grzywna, zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysokie świadczenie pieniężne od 5 do nawet 60 tysięcy złotych.