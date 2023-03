Drogi, parking, chodniki, most. Zmiany już się zaczynają

Most nad Leonką w Opolu Lubelskim już w 2018 roku budził wątpliwości fachowców. Autorzy ówczesnej ekspertyzy dali mu tylko „trójkę”, wskazując, że obiekt jest w niepokojącym stanie technicznym. Jako najpilniejszą uznali naprawę jednego z filarów. Belki dźwigarów głównych w niektórych miejscach popękały i widać pręty zbrojeniowe. Remont, który się zacznie w połowie roku będzie w samą porę.

Niedawno koło mostu władze gminy podpisały umowy z wykonawcami prac. Dokumentów było sporo, bo prócz mostu na ulicy Pomorskiej będą realizowane inne zadania, w sumie za ponad 6,2 miliona złotych.

Wykonawcą części pierwszej, obejmującej przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Franciszków Stary, Góry Kluczkowickie, Skoków, Kluczkowice oraz w Opolu Lubelskim przy ul. Przemysłowej i Cmentarnej została firma PPTHU ROLBUD z Chodla.

Drugi przetarg dotyczył części zamówienia obejmującej przebudowę ulicy Głębokiej we Wrzelowcu, chodników w Zosinie, Wandalinie i przy ulicach Kościuszki i Fabrycznej w Opolu Lubelskim oraz budowę miejsc parkingowych przy ulicy Kraszewskiego w Opolu Lubelskim. Będzie je realizowała firma EKO-DROGPOL z Urzędowa.

– Ulica Głęboka, zgodnie z nazwą, ma na swoim odcinku zagłębienie, w którym nawet nie miną się dwa pojazdy. Zbiera się tam woda z pól, która podczas ulewy spływa na ulicę Lipową, przy której są mieszkalne domy. Głęboka jest gruntówką, korzystają z niej rolnicy którzy mają w pobliżu pola. W poprzedniej kadencji byłam radną i już wówczas mówiliśmy o potrzebie remontu tej drogi, bo to piach i doły. Dobrze, że teraz będzie to zrobione. Mieszkańców cieszy każda inwestycja, zwłaszcza, że nie widać ich zbyt wielu – mówi Krystyna Małogłowska, sołtys Wrzelowca.

I dodaje, że choć przebudowa ul. Głębokiej jest ważna, to jej zdaniem w pierwszej kolejności we Wrzelowcu powinna być wyremontowana ulica Centralna i dokończony remont ulicy Kościelnej, która jest przebudowana w połowie. To tym ważniejsze, że musi tam dotrzeć ambulans, z którego często korzysta jedna z mieszkanek. Dobra nawierzchnia bardzo by się przydała.

Natomiast wspominanym mostem nad Leonką zajmie się firma DURA z Lublina.

– Przebudowa infrastruktury drogowej to największy z trzech projektów, na który Gmina Opole Lubelskie pozyskała środki w ramach drugiego naboru do Polskiego Ładu. Cieszę się, że mimo dużego zakresu prac i dużej ilości działań inwestycyjnych udało nam się sprawie rozstrzygnąć przetargi i szybko podpisać umowy z wykonawcami tych inwestycji – mówi Sławomir Plis, Burmistrz Opola Lubelskiego.

O tym, że gmina dostała fundusze pisaliśmy w czerwcu zeszłego roku, gdy podano informacje o efektach naboru. Najwyższą kwotą w „drogowym” zestawie była przebudowa drogi gminnej w Górach Kluczkowickich. Mieszkańcy bardzo czekali na tę inwestycję.

– To będzie epokowe wydarzenie w życiu całego sołectwa i ponad trzystu osób, które tu mieszkają. Wszyscy korzystamy z drogi, której fragmentami nie ma. Ona nas łączy z szosą wojewódzką. Ja jestem kolejnym sołtysem, który stara się o remont, a aktualny burmistrz jest kolejnym, któremu wiercimy dziurę w brzuchu, żeby znalazł pieniądze na inwestycję. Gmina pomagała, sypie kamienie, przywozi asfalt w workach, ale to doraźny sposób – mówiła wówczas Agnieszka Styczyńska, sołtys w Górach Kluczkowickich.

Drogowcy na wyczekiwanej szosie powinni się pojawić najpóźniej do połowy tego roku. Po podpisaniu umów wykonawcy poszczególnych zadań mają 15 miesięcy na realizację pełnego zakresu prac. Wszystkie inwestycje będą realizowane jednocześnie.