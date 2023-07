Klątwa cara idzie pod młotek, czyli pół hektara niezgody

Działeczka na karteczce

W styczniu tego roku na zebraniu udziałowców podjęto uchwałę dotyczącą sprzedaży osobie prywatnej wspomnianej działki nr 405. To zalesiony grunt, który leży bezpośrednio przy plaży nad zalewem w Chodlu. Sposób podjęcia decyzji o zamiarze zbycia działki oraz plany jej sprzedaży wywołały bardzo duże poruszenie wśród mieszkańców.

– W zebraniu udziałowców uczestniczył wójt, namawiał do sprzedaży. Na kartce pokazywał, o którą działkę chodzi. Oszukiwał, że transakcja dotyczy niewielkiej części działki, która nie ma większej wartości, a osobie prywatnej zapewni dojazd do jej nieruchomości. W trakcie zebrania wyszło, że to aż 50 arów na wprost plaży, a osoba prywatna ma zapewniony inny dojazd do swojego terenu. Okazało się też, że działka 405 jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego i zgodnie z nim, jest jedyną działką nad zalewem przewidzianą pod zabudowę turystyczną – dodaje pan Krystian.

Przy pomocy innych niezadowolonych, zwołał kolejne zebranie udziałowców.

Stracimy wszystko

Grupa przeciwników aktualnego zarządu spółki i działań wójta Chodla, którą reprezentuje pan Krystian to blisko 40 osób. Za złożeniem pozwu do sądu stoi pięć. Przedmiotem jest uchwała pozwalająca na sprzedaż działki prywatnemu inwestorowi.

Pozywający i świadkowie uważają, że w toku rozprawy wyjdzie na jaw w jak wadliwy sposób została podjęta.

Liczą, że sąd rozwiąże obecny zarząd wspólnoty, bo bezskutecznie starali się doprowadzić do tego sami. W maju wnioskowali do wójta o zatwierdzenie zarządu komisarycznego, ale dostali odpowiedź, że to nie są jego kompetencje.

W rozmowach z członkami spółki i innymi mieszkańcami Chodla słychać obawy, że sporne pół hektara to początek złych zmian. Ich zdaniem, z czasem całość ogólnodostępnego dziś terenu nad zalewem przejdzie w posiadanie osób prywatnych. I będzie to najgorsze z możliwych rozwiązań. Padają argumenty, że pozbywanie się atrakcyjnej nieruchomości przy zbiorniku jest nielogiczne i sprzeczne z gospodarnością.

Kawałek albo całość

Zupełnie inaczej wydarzenia z początku roku pamięta wójt.

– Od samego początku sprzedaż działki mi nie pasowała, za wszelką cenę bym ją blokował, a nie pomagał w zbyciu. Nawet podczas rozmów z przewodniczącą wspólnoty mówiłem, że gminie nie zależy na tej transakcji, prędzej gmina by ją wolała odkupić. Mam nadzór nad wspólnotą lecz nie mogę ingerować w jej decyzje – mówi Przemysław Kowalski, wójt gminy Chodel, który wspomina, że było pytanie skierowane do gminy, czy jeśli potencjalny kupiec zainteresowany częścią 405. zwróci się o zgodę na podział, to ją dostanie.

– I na tym rola urzędu gminy w tej sprawie by się kończyła – dodaje wójt, który tłumaczy, że jeśli by miał wybierać zło konieczne, to by zezwolił na podział gruntu. Relacjonuje, że uczestniczył w rozmowie z przedstawicielami zarządu wspólnoty i potencjalnym kupcem z której wynikało, że w razie odmowy wspólnota może podjąć decyzję o odsprzedaniu działki 405 w całości.