Komu podpadł Czerwony kapturek. Tydzień Zakazanych Książek w bibliotece w Poniatowej

38 A A

Tydzień Zakazanych Książek trwa w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Poniatowej do soboty (fot. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Poniatowej)

Jeszcze do końca tygodnia można przekraczać biało-czerwona taśmę ostrzegawczą, by sięgać po zakazane lektury i zapisywać się w kolejkę do ich przeczytania. To akcja biblioteki przy ul. Fabrycznej, która kolejny raz obchodzi święto wolności czytania.

Szanowny Czytelniku! Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock). Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.

Kliknij tutaj, aby zaakceptować