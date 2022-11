Lekcja w mące. Rzemieślnicy pokazują jak pracują

Wynik ważniejszy od stylu gry. Jak zagra Polska w meczu z Arabią Saudyjską?

Reprezentacja Polski w pierwszym swoim występie na mistrzostwach świata w Katarze bezbramkowo zremisowała z Meksykiem. Polacy zdobyli pierwszy punkt, który daje nadzieję na to, że drużyna nie wróci do kraju po trzech spotkaniach. Jednak jeśli zagłębimy się bardziej i popatrzymy na sposób, w jaki Biało-Czerwoni zaprezentowali się światu, to trudno o przesadny optymizm.