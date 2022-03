Lubelskie. Na „domówce” podpalił człowieka

Do tego zdarzenia doszło w piątek. Wtedy właśnie policja w Opolu Lubelskim otrzymała zgłoszenie o tym, że do szpitala został przywieziony poparzony mężczyzna. To 25-latek, który brał udział w imprezie w jednym z mieszkań w Opolu Lubelskim.

– Wraz z nim w mieszkaniu przebywała jeszcze piątka jego znajomych. Wykonane czynności pozwoliły ustalić, że jeden z mężczyzn w pewnym momencie podpalił znajomego. Sprawca zdarzenia był obecny na miejscu, to 48-letni mieszkaniec gminy Opole Lubelskie. Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie – informuje policja i dodaje, że sąd tymczasowo aresztował sprawcę.

Mężczyźnie grozi dożywocie.