Na spacerze z psem spotkał nożownika

Do zdarzenia doszło we wtorek w Poniatowej. – 57–letni mężczyzna wyszedł na spacer z psem do lasu. W trakcie spaceru zauważył zbliżającego się do niego mężczyznę, którego chciał przepuścić. Gdy się odwrócił w stronę mężczyzny ten zadał mu jeden cios nożem w okolice szyi, po czym uciekł. Po penetracji terenu leśnego mężczyzna został zatrzymany– relacjonuje aspirant Katarzyna Bigos z opolskiej policji.



Na szczęście, życiu i zdrowiu poszkodowanego nie zagraża niebezpieczeństwo. 25 – letni sprawca został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa w warunkach recydywy, z uwagi na to, że był już wcześniej karany za podobne przestępstwa.

Sąd zdecydował, że najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Za popełnione czyny grozi mu kara do 25 lat więzienia lub dożywocie.