Przeczesywali bagna. Pan Jerzy przepadł bez śladu

Jerzy Wawer 17 sierpnia 2023 roku wyszedł z domu we wsi Darowne i ślad po nim przepadł. Jak dotąd, poszukiwania nie przyniosły rezultatu.

- Rodzina, mieszkańcy, a także przedstawiciele służb mundurowych przeczesywali pobliskie tereny w poszukiwaniu zaginionego. Do działań zaangażowano przewodników z psami tropiącymi, również drony. Tereny przeczesywano na quadach czy ze śmigłowca – mówi aspirant Katarzyna Bigos z opolskiej komendy.

Kilka dni temu działania wznowiono. Do poszukiwań tym razem wykorzystano specjalny pojazd Sherp z komendy Straży Pożarnej w Chełmie. – Służy on do przemieszczania się po trudnym terenie, na przykład bagnach – zaznacza policjant z Opola. - W najbliższym czasie zaplanowane są kolejne takie działania – dodaje.

Policja podaje rysopis pana Jerzego: ma 170 centymetrów wzrostu, otyłą budowę ciała i siwe włosy po bokach.

Jeśli ktoś ma jakiekolwiek informacje o zaginionym, powinien skontaktować się Komendą Powiatową w Opolu Lubelskim przy ul. Morwowej. Numer telefonu: 47 812 22 10 lub 112.