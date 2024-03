Tragiczny finał poszukiwań zaginionego mężczyzny

Mieszkaniec Opola Lubelskiego zaginął w niedzielę. Jego bliscy najpierw próbowali szukać go na własną rękę, ale gdy to nie przynosiło skutków, zawiadomili opolską policję. Funkcjonariusze wspólnie ze strażakami rozpoczęli wtedy akcję poszukiwawczą przeczesując całą okolicę, a wizerunek 84-latka trafił do mediów. Poszukiwania zakończyły się dzisiaj rano.

- W dniu dzisiejszym ciało mężczyzny zostało odnalezione kilka kilometrów od miejsca jego zamieszkania. Ze wstępnych ustaleń wynika, że do śmierci 84-latka nie przyczyniły się osoby trzecie. Dokładna przyczyna śmierci znana będzie po przeprowadzeniu sekcji zwłok - infomuje asp. Katarzyna Bigos.