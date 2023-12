Zderzenie audi z fordem. Cztery osoby w szpitalu

Sprawca wypadku to 39-latek z gminy Józefów nad Wisłą. To on doprowadził do zderzenia z jadącym z przeciwka fordem, którym kierował 67-letni mieszkaniec tej samej gminy.

– W wyniku zdarzenia do szpitala trafili kierujący pojazdami oraz dwie pasażerki forda w wieku 85 i 60-lat. Na szczęście życiu i zdrowiu uczestników zdarzenia nie zagraża niebezpieczeństwo. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi –informuje asp. Katarzyna Bigos z opolskiej policji.

Przypomina o zachowaniu ostrożności podczas jazdy. Zwłaszcza o dostosowywaniu prędkości do warunków na drodze. – Zimowa aura dopiero się zaczyna, należy spodziewać się opadów śniegu i marznącego deszczu. Takie warunki atmosferyczne powinny wzmóc w nas czujność i spowodować dostosowanie techniki jazdy do sytuacji na jezdni – podkreśla policjantka.