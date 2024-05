Dachowanie na Kościelnej. Parczew

Ok. godz. 7.50 auto marki KIA Sportage wypadło na zakręcie z jezdni, wjechało w rów, uderzyło w przepust wodny i dachowało. Na szczęście 61-letnia kierująca wyszła z opresji bez większego szwanku. Była trzeźwa. Policjanci ukarali kobietę mandatem karnym

- Apelujemy do kierowców o ostrożną jazdę. Niestety, nadmierna prędkość to wciąż jedna z głównych przyczyn zdarzeń drogowych do jakich dochodzi na naszych drogach - mówi sierzant sztabowy Anna Borowik