Ich dwoje w małym autku. Za obojgiem wystawiono listy gończe

To wszystko działo się dzisiaj wcześnie rano przy Al. Jana Pawła II w Parczewie. Gdy policjanci zatrzymali do kontroli czterokołowy lekki pojazd, od razu zorientowali się, czemu autko nie trzymało właściwego roku jazdy.

Kierujący nim 43-letni mieszkaniec gminy Parczew był nietrzeźwy. Miał prawie 2 promile alkoholu w organizmie. Nie miał natomiast prawa jazdy, bo... posiada dożywotni zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi. Na dodatek wyszło na jaw, że jest osobą poszukiwaną przez Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim.

- Mężczyzna ma do odbycia karę 8 miesięcy pozbawienia wolności za niestosowanie się do prawomocnego wyroku sądu, również za jazdę w stanie nietrzeźwości. 43-latka doprowadzono do jednostki, sporządzono odpowiednią dokumentację, a pojazd którym się poruszał zastał zholowany na policyjny parking - informuje sierż. sztab. Ewelina Semeniuk z parczewskiej policji.

Razem z mężczyzną podróżowała 39-letnia pasażerka, również mieszkanka gminy Parczew. Ona także ma sporo na sumieniu. Jak podaje policja, Prokuratura Rejonowa w Chrzanowie wydała za nią list gończy w związku z popełnieniem przestępstwa narażenia człowieka na niebezpieczeństwo. - Kobieta ma do odsiadki ponad 4miesiące. Badanie stanu trzeźwości wykazało blisko 3 promile alkoholu - podsumowuje policjantka.

Dodaje, że para w rozmowie z funkcjonariuszami wyjaśniła, iż wspólnie wybrali się po zakupy. Nie zrobili ich. Oboje zostali zatrzymani. Na dzisiaj zaplanowano przekonwojowanie ich do wskazanych zakładów karnych.