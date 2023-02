Miał być bonus od banku. Była kradzież oszczędności

– Kobieta kliknęła w link i została poproszona o podanie danych do bankowości elektronicznej. Kiedy to zrobiła, okazało się, że nie otrzymała żadnego bonusa. Zakończyła więc działanie aplikacji – relacjonuje sierżant sztabowy Ewelina Semeniuk.

Tydzień później kobieta próbowała zalogować się na konto ale to się nie udało. Wtedy zadzwoniła na infolinię.

– Pracownik banku poinformował ją o wykonywanych z jej konta kilku transakcjach bezgotówkowych w różnych kwotach od 20 zł do ponad 4 tysięcy złotych – dodaje Semeniuk.

Później okazało się także, że gdy na koncie nie było już złotówek oszuści sięgnęli także po znajdujące się na koncie walutowym 400 euro. Przewalutowali je i wyprowadzili.

– Pamiętajmy, że po kliknięciu w nieznany link i podaniu swoich danych istnieje duże ryzyko kradzieży danych osobowych oraz środków z konta w banku – podkreśla Ewelina Semeniuk.

Jeśli podejrzewamy, że doszło do wyłudzenia danych i pieniędzy należy niezwłocznie skontaktować się ze swoim bankiem używając zweryfikowanego kanału kontaktu oraz zmienić hasło do bankowości internetowej. Trzeba też wysłać SMS do CERT Polska – numer 799 448 084 oraz zgłosić zdarzenie na policji.