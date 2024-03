Najbezpieczniejszy powiat z Pocztą Sąsiedzką

Chcemy ostrzegać ludzi o zagrożeniach jakie na nich czyhają w związku z rozwojem technologii cyfrowych. Dlatego wspólnie z Policją i Bankiem Spóldzielczym pomyśleliśmy o szerokiej edukacji i prewencji w tym zakresie. Akcja opiera się na przyjażni sąsiedzkiej. Chcemy żeby każdy mieszkaniec naszego powiatu - poprzez wójtów, poprzez sołtysów był poinformowany o tych zagrożeniach - wyjaśniał założenia akcji starosta parczewski Janusz Hordejuk. - Ostrzegamy przed różnymi formami oszustw" na wnuczka, na policjanta, na bankowca. Chcemy spowodować, żeby ludzie byli bardziej otwarci i w razie wątpliwości nie bali się kontaktować z takimi instytucjami jak policja czy bank - dodał.

W konferencji uczestniczyli licznie seniorzy, ale i ludzie młodzi. Zdaniem policjantów ciągle obniża się wiek pokrzywdzonych.

- Przestępcy wyłudzają pieniądze lub dane od ludzi. To, w jaki sposób działają oszuści oraz co zrobić, by nie stać się ofiarą przestępców zaprezentowali: podinsp. Sławomir Karpiński, naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Parczewie oraz Barbara Leszcz, wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Parczewie i Magdalena Matejczuk, kierownik Wydziału Handlowego Banku Spółdzielczego w Parczewie - informuje sierżant sztabowy Anna Borowik.