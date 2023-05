Mieczysław S. zamienił życie mieszkańców kilku wsi w koszmar. Jak go złapali, ludzie wysłali policji list

Zamość. Drugie podejście do konkursu na projekt filharmonii. Znów nic nie wyszło

Sprawa nie jest pilna. Bo budowa filharmonii w Zamościu jest planowana od lat, nie wiadomo kiedy mogłaby dojść do skutku, za ile i skąd można by było wziąć pieniądze. Jedno jest pewne: póki co, nikt nie chce zorganizować konkursu na architektoniczny projekt obiektu.