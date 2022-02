"Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 80 km/h, z zachodu" – czytamy w najnowszym ostrzeżeniu, które obowiązuje dzisiaj, od godz. 17:55 do godz. 22.

Komunikat dotyczy całego województwa lubelskiego.