Kiedy białe ferie? Meteorolodzy twierdzą, że w piątek

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy opublikował ostrzeżenie pierwszego stopnia dla całego województwa lubelskiego.

– Intensywne opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 10-15 cm w czasie do 12 godzin lub o 15-20 cm w czasie do 24 godzin – prognozują meteorolodzy dodając, że śnieg ma padać od godz. 7.30 w piątek do 7.30 w sobotę.

Śnieg nie będzie jednak sypał równomiernie, bo w wielu miejscach lubelskiego może padać…. deszcz.

– Mogą pojawić się słabe opady marznącego deszczu lub mżawki, trwające nie dłużej niż 12 godzin i powodujące gołoledź – informuje IMGW.