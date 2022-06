Kilka dni z 30-stopniowymi upałami. Fala gorąca rozgości się w Lubelskiem

Ostrzeżenie drugiego stopnia dotyczy powiatów: bialskiego, radzyńskiego, łukowskiego, ryckiego, parczewskiego, lubartowskiego, puławskiego, opolskiego, lubelskiego, łęczyńskiego, krasnostawskiego, zamojskiego, świdnickiego, kraśnickiego, janowskiego i biłgorajskiego oraz miast: Lublin, Biała Podlaska, Zamość i Puławy.

Upały mają przybrać na sile dzisiaj w południe, a taka aura - według synoptyków - będzie się utrzymywać do wtorkowego wieczoru.

- Prognozuje się upał. Temperatura maksymalna w dzień od 29°C do 33°C. Temperatura minimalna w nocy 25/26.06 od 13°C do 17°C, a w kolejne od 16°C do 19°C - podaje IMGW.

Zgodnie z "prognozą zagrożeń meteo", w nadchodzącym tygodniu upały mają się "rozlać" także na pozostałą część woj. lubelskiego.

Tylko dzisiaj w Lublinie temperatura w ciągu dnia ma wzrosnąć maksymalnie do 32 st. C, w Białej Podlaskiej i Zamościu do 31 st. C, a w Puławach do 30 st. C.