Lubelskie: Burze z gradem i obfitymi opadami deszczu, a do tego gwałtownie wzbierające rzeki

W woj. lubelskim obowiązują dwa ostrzeżenia meteorologiczne. To drugiego stopnia dotyczy powiatów: bialskiego, łukowskiego, radzyńskiego, ryckiego, parczewskiego, włodawskiego, lubartowskiego, łęczyńskiego, lubelskiego, świdnickiego, puławskiego, opolskiego, kraśnickiego, hrubieszowskiego i tomaszowskiego oraz miast: Biała Podlaska, Lublin, Puławy.

Aura ma się zmienić na burzową o godz. 11, a na południu województwa lubelskiego o godzinę później.

- Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami od 30 mm do 50 mm. Opadom towarzyszyć mogą burze z porywami wiatru do 70 km/h, możliwy grad - podaje IMGW.

Z kolei centralnej części, w powiatach: chełmskim, krasnostawskim, zamojskim, biłgorajskim i janowskim oraz w Chełmie i Zamościu obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia.

Załamanie pogody ma nadejść w południe.

- Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami grad - czytamy w komunikacie.

Instytut ostrzega również, że w całym regionie mogą gwałtownie wezbrać rzeki i może lokalnie dojść do podtopień: Krzna, Tyśmienica, Wieprz, Wisła, Bystrzyca, Bug, Huczwa, Tanew, Pór i Bukowa. Jak czytamy na stronie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, obecnie żadna z rzek nie osiągnęła stanu ostrzegawczego, ani alarmowego.

Według synoptyków, temperatura w ciągu dnia pozostanie wysoka: Lublin - do 30 st. C, Biała Podlaska - do 30 st. C, Chełm - do 32 st. C, Puławy - do 28 st. C, Zamość - do 33 st. C.