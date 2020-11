Lubelskie: Oblodzenie na chodnikach i drogach. IMGW ostrzega

Jak podaje Instytut, ostrzeżenie dotyczy całego woj. lubelskiego. Oblodzenie oraz temperatury poniżej "zera" mają się utrzymywać do jutra do godz. 9.

- Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu. Temperatura minimalna od -3 st. C do -2 st. C, temperatura minimalna gruntu około -5 st. C do -3 st. C - czytamy w komunikacie IMGW.

Według serwisu pogodowego Instytutu, dzisiaj w Lublinie termometry będą wskazywać temperaturę poniżej 0 st. C. Wieczorem i w nocy będzie ona stopniowo spadać - do -5 st. C w poniedziałek o godz. 6.