Ostrzeżenie pogodowe IMGW dla Lubelskiego. 2. stopień zagrożenia

Najbliższe dni, aż do soboty, będą w województwie lubelskim upalne. Najgorzej ma być w południowej, zachodniej i centralnej części regionu. Tutaj temperatura od dziś ma sięgać do 34 st. C. A w sobotę ma być jeszcze cieplej, do 35 st. C.

W części północno-wschodniej regionu temperatury będą nieco niższe - od 30 do 32 st. C.

Bardzo ciepłe będą także noce - nawet do 20 st. C.

Oba wydane dziś ostrzeżenia IMGW są oznaczone jako 2. stopień zagrożenia.