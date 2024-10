Pierwszy weekend października pod znakiem deszczu i chłodu

Piątek – 4 października 2024

Lubelszczyzna będzie znajdowała się pod wpływem niżu z centrum nad Suwalszczyzną oraz obszaru podwyższonego ciśnienia z centrum nad Morzem Północnym. Napłyną chłodne masy powietrza polarnego morskiego.

W najcieplejszym momencie dnia możemy się spodziewać temperatury powyżej 10-12°C. W nocy z piątku na sobotę temperatura minimalna spadnie niego powyżej 8°C, a w południowej części Lubelszczyzny prognozowane jest temperatura minimalna powyżej 5°C.

Zachmurzenie w ciągu całego dnia duże lub całkowite. Prognozowana dobowa suma opadu od 5 do 15 mm.

Wiatr słaby i umiarkowany z kierunku północnego i północno - wschodniego.

Sobota - 5 października 2024

W sobotę nadal będziemy pod wpływem chłodnych i wilgotnych mas powietrza polarnego.

W dzień temperatura maksymalna osiągnie do w północnej części do 12°C, a na południu Lubelszczyzny do 15°C. W nocy i w godzinach porannych temperatura minimalna będzie wynosiła od 8 do 11°C.

W ciągu całego dnia zachmurzenie całkowite, któremu towarzyszyły będą słabe opady deszczu.

Wiatr umiarkowany, z kierunku północno - wschodniego zmienny.

Niedziela – 6 października 2024

Silny ośrodek wyżowy z centrum na północ od Moskwy oraz niż z centrum nad północną Mołdawią sprzyjały będą napływowi powietrza północnego wschodu..

Przed południem temperatura będzie wynosiła do 8 do 11°C. Po południu, w związku z napływem mas powietrza polarnego marskiego, nastąpi niewielki w zrost temperatury. Lokalnie mogą wystąpić przelotne opady deszczu. W nocy temperatura minimalna wyniesie 7 - 10°C.

W nocy możliwe wstępowanie mgieł ograniczających widzialność do 200 m. Na całym obszarze zachmurzenie duże lub całkowite.

Do południa wiatr silny lub słaby z kierunku północnego.