Zmiana pogody. Z każdym dniem będzie chłodniej

W pozostałych miejscach podczas przelotnych opadów spadnie do 10 l/mkw., a na Pomorzu może również zagrzmieć. Termometry pokażą maksymalnie od 12 st. C na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, przez 14 st. C w środkowej części kraju, do 16 st. C na Pomorzu. Wiatr powieje z kierunków zachodnich, umiarkowanie i dość silnie, w trakcie burz będzie silny.

W poniedziałek czeka nas duże zachmurzenie, ale w wielu miejscach będzie się również wypogadzać. Okresami wystąpią opady deszczu do 5-10 l/mkw., a w rejonie Pomorza możliwe są burze. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 12 st. C na Podkarpaciu, przez 13 st. C w centralnych regionach, do 15 st. C na Pomorzu. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, podczas burz silny, a powieje z północnego zachodu.

Wtorek upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z przejaśnieniami. Okresami będą pojawiać się opady deszczu rzędu 5-15 l/mkw. Na zachodzie może zagrzmieć. Temperatura maksymalna osiągnie od 12 st. C na Podkarpaciu, przez 13 st. C w centrum kraju, do 14 st. C na Pomorzu. Będzie wiać zachodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr.