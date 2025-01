Prawdziwa zima w końcu nadejdzie? Sprawdź weekendową prognozę pogody

Piątek, 10 stycznia

Piątek przyniesie typowo jesienną aurę, mimo że zbliżamy się już do środka zimy. Od rana spodziewamy się pochmurnego nieba, przelotnych opadów deszczu i umiarkowanego wiatru. Temperatura w godzinach porannych wyniesie aż 8°C – zdecydowanie za ciepło jak na styczeń! W ciągu dnia słupki rtęci będą powoli opadać, osiągając wieczorem 0°C.

Opady deszczu będą towarzyszyć nam przez większość dnia, jednak nie będą one zbyt intensywne – w sumie spadnie około 2.9 mm. Wiatr z południowego zachodu i zachodu osiągnie prędkość od 6 do 8 m/s, co może dawać uczucie lekkiego chłodu, zwłaszcza wieczorem. Proszę pamiętać o parasolach i cieplejszym płaszczu na wieczorne spacery.

Sobota, 11 stycznia

Sobota przyniesie bardziej zimowe warunki, choć z charakterystyczną dla stycznia wilgocią. Rano temperatura wyniesie około 1°C, ale w nocy spadnie do -2°C. Chmury nie opuszczą naszego nieba przez cały dzień, a około południa zaczną pojawiać się opady śniegu z deszczem, które mogą utrzymać się aż do wieczora. W sumie może spaść 4.7 mm opadów – to sporo, więc przygotujmy się na możliwe utrudnienia na drogach i chodnikach.

Wiatr powieje z kierunku zachodniego i południowo-zachodniego z prędkością 8–9 m/s. To świeży wiatr, który w połączeniu z opadami może znacznie obniżyć temperaturę odczuwalną. Mimo że prawdziwej zimy jeszcze nie widać, sobota będzie sygnałem do przygotowania ciepłych kurtek i odpowiedniego obuwia.

Niedziela, 12 stycznia

Niedziela zapowiada się jako najchłodniejszy dzień weekendu, a śnieżna aura wprowadzi zimowy nastrój. Od rana temperatura wyniesie około 0°C, a w nocy spadnie do -2°C. Opady śniegu będą występować głównie rano, z przerwami w ciągu dnia, a łączna suma opadów wyniesie około 3.7 mm. Choć śnieg nie będzie intensywny, możliwe jest jego zaleganie, dlatego zachowajmy ostrożność na drogach.

Wiatr będzie umiarkowany – o prędkości 5–7 m/s – i zacznie zmieniać kierunek na północno-zachodni. W porównaniu do poprzednich dni niedziela będzie bardziej spokojna, choć wyraźnie zimniejsza. To dobra okazja na spacer, o ile odpowiednio się ubierzemy.