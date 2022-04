Lubelskie. Ostrzeżenie pogodowe ważne dla rolników i działkowców

Ostrzeżenie obowiązuje od północy do godziny 7 w niedzielę. Miejscami prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około 2 st. C, przy gruncie do -2 st. C.

Ostrzeżenie jest dla zachodnio-północnej części regione. Wydano je dla powiatów: kraśnickiego, lubartowskiego, lubelskiego, łukowskiego, opolskiego, puławskiego, radzyńskiego i ryckiego.

W niedzielę w dzień ma być słonecznie i ciepło. Temperatura aż do 19 st. C.