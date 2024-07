Żar lejący się z nieba i gwałtowna zmiana pogody. IMGW bije na alarm

Upał nie odpuszcza w całej Polsce. O godzinie 6 rano najcieplej było w Bielsku-Białej oraz Elblągu - termometry wskazały 22,6 stopni Celsjusza. Na Lubelszczyźnie niewiele mniej - od 20 do 22 stopni.

Ale to nie koniec. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dwa ostrzeżenia pogodowe II stopnia dla województwa lubelskiego. Pierwsze z nich dotyczy upałów.

- Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna od 32°C do 35°C. Temperatura minimalna w nocy od 17°C do 23°C - czytamy w komunikacie IMGW.

Na razie alert przed upałami obowiązuje do wieczora 17 lipca (środa). IMGW zastrzega, że ostrzeżenie może zostać podwyższone lub przedłużone.

Drugi alert dotyczy intensywnych burz. Rozpocznie się już po godzinie 13 we wtorek (16 lipca).

- Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 mm do 55 mm oraz porywy wiatru do 100 km/h, lokalnie do 110 km/h. Lokalnie grad - brzmi komunikat. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska oszacowano na 90 proc.