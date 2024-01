Dzisiaj oświadczenie prezydenta

We wtorek (9 stycznia) stołeczni policjanci weszli do budynku Pałacu Prezydenckiego i zatrzymała posłów PiS Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, którzy zostali prawomocnie skazani. Politycy nie uznawali wyroku sądu, ponieważ w 2015 roku prezydent RP ich ułaskawił.

20 grudnia posłowie zostali skazani prawomocnym wyrokiem na 2 lata pozbawienia wolności w sprawie tzw. afery gruntowej.

We wcześniejszych wypowiedziach Andrzej Duda mówił, że nie rozważa kolejnego ułaskawienia polityków, ponieważ uważa że, poprzednie jest ciagle w mocy prawnej. Jak mówi prezydent, jeśli Kamiński i Wąsik trafią do więzienia, to będą "pierwszymi po 1989 roku więźniami politycznymi w Polsce".