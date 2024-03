"Jestem marszałkiem województwa lubelskiego i dobrze jest mi z tym"

0 A A

Żal by było w następnej kadencji nie być marszałkiem? - No pewnie, że żal - odpowiada Jarosław Stawiarski. W rozmowie w cyklu DZIEŃ WSCHODZI z Dziennikiem Wschodnim potwierdza, że będzie kandydował do sejmiku województwa, a nie do europarlamentu.

Szanowny Czytelniku! Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock). Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.

Kliknij tutaj, aby zaakceptować