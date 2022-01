Lider AgroUnii miał być inwigilowany Pegasusem. "Kaczyński był ze mną w konfesjonale, był ze mną w łóżku"

- Sfera podsłuchów dotyczy nie tylko polityków, ale zwykłych ludzi, którzy angażują się w ruch społeczny czy planują budowę partii politycznej. Narzędzia przeciw przestępcom, rozbijają młode organizacje. To nie żadne służby podsłuchiwały, a partia. To Kaczyński był ze mną w kościele, w konfesjonale, w łóżku, przy rozmowie w banku – powiedział Kołodziejczak.



Lider AgroUnii przekazał, że otrzymał raport z dokładnymi informacjami, kiedy dochodziło do włamań na jego telefon. Ataki miały trwać co najmniej tydzień. - To nie był tylko podsłuch, to była kontrola wszystkich haseł. Nie mam pewności, że ktoś nie wchodzi dziś na moje konto w banku, czy ktoś nie kontroluje moich maili - dodał Kołodziejczak.