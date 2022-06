Oni mają pilnować porządku w lubelskim PiS. Sześciu nowych pełnomocników

Zmiany to efekt reformy struktur okręgowych PiS. Do tej pory były one oparte na okręgach znanych z wyborów do Sejmu. Teraz będą wzorowane na tych, jakie obowiązują w Senacie.

Według starego podziału, w Lubelskiem okręgi były dwa. W szóstym strukturami kierował były poseł Krzysztof Michałkiewicz, a w siódmym wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Wiadomo było, że ten drugi nie zostanie pełnomocnikiem, bo partyjna centrala zdecydowała, że tych funkcji nie mogą pełnić osoby zajmujące najważniejsze stanowiska w ministerstwach.

Pełnomocnikiem dłużej nie będzie także Michałkiewicz. W Lublinie (okręg senacki nr 16) na to stanowisko powołany został miejski radny Piotr Breś.

W pozostałych okręgach w województwie lubelskim pełnomocnikami zostali:

- nr 14 (powiaty: lubartowski, łukowski, opolski, puławski i rycki) – poseł Sławomir Skwarek.

- nr 15 (powiaty: janowski, kraśnicki, lubelski, Łęczyński, świdnicki) – marszałek województwa Jarosław Stawiarski.

- nr 16 (powiaty: bialski, parczewski, radzyński, miasto Biała Podlaska) – poseł Dariusz Stefaniuk.

- nr 17 (powiaty: chełmski, krasnostawski, włodawski, miasto Chełm) – Ryszard Madziar (szef gabinetu politycznego ministra Jacka Sasina.

- nr 18 (powiaty: biłgorajski, hrubieszowski, tomaszowski, zamojski, miasto Zamość) – poseł Tomasz Zieliński.

Jak wcześniej pisaliśmy, PiS powołał także opiekunów województw. Taką funkcję dla województwa lubelskiego ma pełnić poseł Marek Suski z Radomia.