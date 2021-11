Powiedz rządowi, co boli młodych. Tylko do jutra czekają na głosy z woj. lubelskiego

Minister edukacji, kurator oświaty, wojewoda, marszałek a nawet jedna z posłanek PiS – wszyscy oni podkreślali wczoraj w Lublinie jak ważna dla rządu jest młodzież. I to właśnie dla młodych ludzi przeznaczone są konsultacje ws. „Strategii RP na Rzecz Młodego Pokolenia” dla województwa lubelskiego.

– Warto stworzyć platformę umożliwiającą szeroko rozumianej młodzieży wypowiedzi, która wpłynie na decyzje podejmowane na poziomie centralnym – powiedział Lech Sprawka, wojewoda lubelski.

Celem akcji jest zgłaszanie problemów, potrzeb i oczekiwań w zakresie siedmiu obszarów tematycznych:

1. edukacja i szkolnictwo wyższe,

2. rynek pracy i przedsiębiorczość,

3. społeczeństwo obywatelskie i kultura,

4. polityka społeczna, polityka prorodzinna i mieszkaniowa,

5, zdrowie i sport,

6. ekologia i klimat,

7. Polska w Unii Europejskiej.

Województwo lubelskie jest ostatnim, w którym odbywają się konsultacje. Wcześniej wzięło w nich udział 20 tysięcy młodych osób z pozostałych regionów Polski. – Już w tej chwili w ramach programu Polski Ład, część tych postulatów, o których młodzi ludzie mówili, zostało przyjętych do realizacji – powiedział Piotr Mazurek, pełnomocnik rządu ds. polityki młodzieżowej. Jak dodał, chodzi m.in. o wsparcie w zakresie zakupu mieszkania, podniesienie kwoty wolnej od podatku, wzmocnienie pozycji młodych ludzi na rynku pracy, czyli eliminacja tzw. umów śmieciowych.

Zapisywać się do konsultacji można tylko do środy. Aby to zrobić trzeba wejść na stronę strategiamlodych16.webankieta.pl i wypełnić formularz.

– Informację o konsultacjach przesłaliśmy do wszystkich szkół w województwie lubelskim prosząc dyrektorów by przekazywali i zachęcali uczniów do tego, by w debatę się włączyć – mówi Teresa Misiuk, lubelski kurator oświaty.

Konsultacje dla woj. lubelskiego rozpoczną się 25 listopada o godz. 17. Z powodu pandemii będą odbywać się zdalnie, w formie wideokonferencji.

– Z chęcią zapoznam się ze wszystkimi wnioskami i postulatami ze strony młodych ludzi, których aktywność wyraźnie wzrasta w ostatnich latach. Którzy chcą się czuć podmiotem, którzy chcą być bardziej dostrzegani i chcą żeby ich głos był słyszalny i brany pod uwagę – stwierdził Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki.