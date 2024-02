Przymiarki PiS do Sejmiku. Jedyna kobieta na „1”, tuż za nią człowiek Czarnka

Wszystko wskazuje na to, że Pawłowska obejmie mandat po pośle Mariuszu Kamińskim, skazanym prawomocnym wyrokiem na dwa lata więzienia w związku rolą w tzw. aferze gruntowej i uniewinnionym przez prezydenta Andrzeja Dudę. W tej sytuacji Zarząd Wojewódzki PiS postanowił, że „jedynka” na liście przypadnie Kamili Grzywaczewskiej. To była dyrektorka KOWR, która w niedawnych wyborach parlamentarnych walczyła o fotel senatora w Chełmie. Zagłosowało na nią aż 46 754 wyborców. To jednak nie wystarczyło do objęcia mandatu, bo 4 tysiące głosów więcej, głównie mieszkańców Chełma, zebrał senator Józef Zając, który w poprzednich wyborach startował z poparciem PiS, a w ostatnich z własnego komitetu wyborców.

Grzywaczewska, która od 2010 r. prowadzi rodzinne gospodarstwo rolne, specjalizujące się w hodowli owiec – ras zachowawczych, pierwszego miejsca na liście do Sejmiku nie komentuje, zaznaczając, że uczyni to, gdy listy zostaną już oficjalnie ogłoszone, co nastąpi prawdopodobniej na początku przyszłego tygodnia.

Wiadomo, że Grzywaczewska będzie jedyną kobietą otwierającą listy kandydatów PiS do Sejmiku w województwie lubelskim. W okręgu 1 (Lublin) na czele znajdzie się profesor Mieczysław Ryba, obecnie pełniący funkcję wiceprzewodniczącego Sejmiku, w okręgu nr 2 (powiaty: puławski, janowski, kraśnicki, opolski, rycki, lubartowski i lubelski) marszałek Jarosław Stawiarski, okręgu 3 (Biała Podlaska, powiaty: bialski, parczewski, radzyński i łukowski) Jerzy Szwaj, przewodniczący Sejmiku, a okręgu 5 (Zamość, powiaty: zamojski, tomaszowski, biłgorajski i hrubieszowski) wicemarszałek Michał Mulawa.

Tuż za Grzywaczewską na liście kandydatów PiS w okręgu 4 znajdzie się Radosław Brzózka ze Świdnika, były szef gabinetu politycznego ministra Przemysława Czarnka i były jego rzecznik, gdy ten sprawował funkcję wojewody.

Pierwotnie świdnickimi kandydatami mieli być obecny radny wojewódzki Michał Piotrowicz oraz burmistrz Świdnika Waldemar Jakson. Obaj wystartują jednak w wyborach do Rady Powiatu.

Trzecia na liście będzie Dorota Cieślik, obecnie pełniąca funkcję wiceprezydenta Chełma. Tuż za nią znalazł się Piotr Rybak, przez wiele lat dyrektor szpitali w Puławach i Łęcznej.

Zaskoczeniem na pewno jest dopiero piąta pozycja obecnego członka Zarządu Województwa Lubelskiego Zdzisława Szweda z Chełma, brak na liście obecnego radnego Sejmiku Konrada Sawickiego, a także siódme, ostatnie miejsce Marcina Szewczaka, prawnika, profesora nadzwyczajnego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Pełne listy kandydatów PiS do Sejmiku zamieścimy w poniedziałkowym wydaniu Dziennika Wschodniego.