Trzecia Droga rusza do Sejmiku Województwa Lubelskiego

— Wiadomo, że kandydaci koalicyjni zawsze są najlepsi, bo rodzą się w rozmowach, w których nie zawsze jest łatwo, ale dzisiaj przedstawiamy najlepszą drużynę w województwie lubelskim – drużynę Trzeciej Drogi — przekonywał w trakcie prezentacji wicewojewoda lubelski Andrzej Maj.

W okręgu lubelskim „jedynką” został Jakub Stefaniak. Były dziennikarz z Lublina, następnie rzecznik prasowy PSL, a obecnie Ministerstwa Rozwoju i Technologii ma być filarem listy w Lublinie. Tuż za jego plecami na „dwójce” znalazła się dr Marlena Stradomska. Psycholog z Lublina zajmująca się głównie problemem samobójstw, wykładowczyni na UMCS startuje z poparciem Polski 2050.

Okręg 2, w którym do „wzięcia” jest najwięcej, bo aż 10 mandatów otwiera nauczyciel z Kraśnika Paweł Kurek. Należy on do Polski 2050 i do tej pory był radnym miejskim w Kraśniku. „Tylko” „dwójka” może być zaskoczeniem, bowiem przypadła ona w udziale działaczowi PSL, chirurgowi, wiceministrowi zdrowia w obecnym rządzie Donalda Tuska, Markowi Kosowi. Kraśniczanin znany jest z tego, że będąc dyrektorem szpitali najpierw w Kraśniku, a następnie w Sandomierzu, wyciągał je z niemałych długów.

Biała Podlaska i okolice, czyli okręg 3 to z kolei lista „prowadzona” przez byłego marszałka województwa lubelskiego Sławomira Sosnowskiego. Ten pochodzący z Radzynia Podlaskiego polityk PSL stał na czele struktur wojewódzkich w latach 2014-18. W tym okręgu jako drugi na liście wystartuje Marek Uss, informatyk z Białej Podlaskiej.

W okręgu 4 listę otworzy Andrzej Romańczuk. Wcześniej starosta włodawski a obecnie szef lubelskiej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 49-latek startuje z poparciem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Za nim znalazł się przedsiębiorca z Polski 2050 Rafał Stachura.

W ostatnim piątym okręgu „jedynką” został Michał Barszczewski. 58-latek jest doradcą podatkowym, do sejmiku wystartuje z poparciem Polski 2050. Z pozycji wicelidera listy wspierać go będzie polityk PSL Arkadiusz Bratkowski, pierwszy marszałek województwa lubelskiego po zmianie administracyjnej w 1999 roku.

Pełne składy list Trzeciej Drogi we wszystkich okręgach:

Okręg 1

Jakub Stefaniak Marlena Stradomska Bartłomiej Woliński Emilia Lipińska Karolina Krawczyk Piotr Tomczuk Saran Tomasz

Okręg 2

Paweł Kurek Marek Kos Adam Kałaska Piotr Rzetelski Romana Rupiewicz Paweł Pikula Grzegorz Teresiński Mariusz Puła Anna Węgorowska Agnieszka Dec Agnieszka Banasiak-Wiśniewska Hanna Czerska

Okręg 3

Sławomir Sosnowski Marek Uss Marek Kopeć Joanna Szczuchniak Renata Rychlicka-Korneluk Edward Bajko Agnieszka Skorupska Anna Lato

Okręg 4

Andrzej Romańczuk Rafał Stachura Jakub Skomorowski Marek Piotrowski Anna Mazurek Jan Kuchta Marta Zielińska Anna Cykier

Okręg 5