- Stałem i stoję na stanowisku, że panowie ministrowie i ich współpracownicy zostali ułaskawieni całkowicie zgodnie z konstytucją, że ułaskawienie jest w mocy, skuteczne, a tym samym, że panowie ministrowie, dziś posłowie, posiadają swoje mandaty i jakiekolwiek próby pozbawienia ich tych mandatów w istocie są nielegalne - powiedział podczas środowego oświadczenia prezydent Andrzej Duda.

Prezydent RP zapowiada, że będzie działał w sposób legalny i zgodny z konstytucją, by pan minister Mariusz Kamiński i jego współpracownicy byli na powrót wolnymi ludźmi.

Prezydent podczas wystąpienia powiedział także, że dokonane przez niego ułaskawienie w 2015 roku było potwierdzone orzeczeniem sądu okręgowego, a następnie trzema orzeczeniami Trybunału Konstytucyjnego, który uznał jego prawidłowość i będące w mocy prawnej.

W 2015 roku były szaf CBA i jego zastępca (chodzi o Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika) zostali nieprawomocnym wyrokiem skazani na 3 lata pozbawienia wolności i otrzymali 10-letni zakaz zajmowania stanowisk publicznych za przekroczenie uprawnień w związku z akcją CBA dotyczącej tzw. afery gruntowej.

We wtorek politycy Kamiński i Wąsik przebywali w Pałacu Prezydenckim. W pewnym moneci weszła tam policja i zatrzymała obu mężczyzn. Zostali przewiezieni komendy policji, a następnie do aresztu śledczego na Grochowie w Warszawie.Według wyroku z 20 grudnia 2023 mają do obycia karę 2 lat pozbawienia wolności.

Prezydent apeluje o spokój

- Apeluję o spokój. Wolno w Polsce się gromadzić, jeżeli ktoś chce korzystać z prawa zgromadzeń może się gromadzić, jeżeli ktoś chce uczestniczyć w manifestacjach - może uczestniczyć w manifestacjach, ale bardzo państwa proszę, żeby były to manifestacje pokojowe, aby były to manifestacje godne i spokojne - powiedział prezydent odwołując się do wydarzeń, które u wielu ludzi wywołały oburzenie.

Kamiński protestuje

W środę rano, doradca prezydenta RP Błażej Poboży przekazał informację, że Mariusz Kamiński rozpoczął w areszcie protest głodowy.