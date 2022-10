Czeski węgiel 2,7 tys. zł. Z Kazachstanu 4 tys. zł, a my pytamy o polski. Nie ma

Taniej byłoby gdyby towar pochodził z lubelskiej kopalni Bogdanka. Tu tona jeszcze miesiąc temu kosztowała od 1250 zł (miał) do 1600 zł (orzech). W połowie września za miał trzeba już było zapłacić 1440 zł, za groszek 1470 zł, a za orzecha - 1770 zł. To nadal najtaniej na rynku, ale Bogdanka klientom indywidualnym węgla już nie sprzedaje. Na początku września kopalnia wstrzymała zapisy. Do tej pory ich nie wznowiła.

– Bogdanka jest przede wszystkim producentem miałów dla energetyki. Sprzedaż węgla odbiorcom indywidualnym stanowi niewielki procent naszej produkcji. Ponadto w związku z aktualizacją planu produkcyjnego spowodowaną zdarzeniem z 14 września spółka nie wznowiła jeszcze zapisów na październik. Trwa realizacja zapisów wrześniowych – tłumaczy Marcin Kujawiak z biura prasowego LW Bogdanka.

Zdarzenie, o którym wspomina Kujawiak, to komplikacje przy jednej z podziemnych ścian. Na tyle poważne, że kopalnia musiała poważnie zweryfikować swoje roczne plany wydobycia. Zamiast 9,2 mln ton na powierzchnię wyjedzie tylko 8,2 mln ton.

Bogdanka zasila elektrownie grupy Enea i Zakłady Azotowe „Puławy”. Obie firmy przyznały, że do końca 2023 r. otrzymają mniej węgla spod Lublina. W przypadku Enei to nawet 331 tys. ton mniej, a Azoty o ok. 160 tys.

Po węgiel do burmistrza

Tymczasem wicepremier Jacek Sasin uspokaja. W poniedziałek w Otwocku zapowiedział, że do końca sezonu grzewczego z zagranicy sprowadzimy 17 mln ton opału.

– Dzięki wysiłkowi górników i zarządów spółek węglowych w tym roku nie tylko uda się utrzymać poziom wydobycia, ale go nieco zwiększyć – ogłosił Sasin.

Ok. 3,5 mln ton węgla z importu, ma zostać przesiane i sprzedane gospodarstwom domowym. Na to również Jacek Sasin ma plan. – Zwróciliśmy się do samorządów, aby zaangażowały się w dystrybucję węgla. Dysponując narzędziami, jakimi są spółki komunalne, mają możliwość ten węgiel kupować bezpośrednio u importera i sprzedawać go z dużo mniejszym narzutem, właściwie po kosztach przywiezienia i transportu do miejsca docelowego – powiedział minister aktywów państwowych.