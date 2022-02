Jak się ma rzemiosło do supermarketu. W tej gminie pod Lublinem już była podobna sytuacja

(Nie) chce mi się w Zamościu. Tak morsuje się na Rynku Wielkim

Magiczne sztuczki dla najmłodszych, wypoczynek dla starszych. Niedziela na Rynku Wielkim była zachętą do aktywnego spędzenia czasu. – To jedyna okazja by bezkarnie chodzić po Starówce w samych majtkach – żartowały morsy, które miały do dyspozycji baseny z wodą i promowały hartowanie