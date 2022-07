Mieszkańcy wściekli na Zarząd Transportu Miejskiego. Nie mieli jak dojechać do Lublina

Zapomnieliśmy jak uprawiać ziemię i zepsuliśmy rolnictwo

Zielona rewolucja pokazała, że ludzkość ma skłonność do zachłystywania się technologiami. Zapomniano przy tym o tysiącletnich doświadczeniach rolników i rolniczek, co doprowadziło do tego, że metody te zaczęto bezkrytycznie stosować na całym świecie – rozmowa z prof. Pauliną Kramarz z Uniwersytetu Jagiellońskiego.