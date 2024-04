Motocyklista zderzył się z Toyotą. Nie przeżył

Śmiertelny wypadek miał miejsce wczoraj około godz. 15 w miejscowości Rudnik w gminie Wólka. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że młody kierowca motocyklu Kawasaki stracił panowanie nad pojazdem na łuku drogi. Następnie przewrócił się i uderzył w jadącą z naprzeciwka Toyotę, którą kierował 54- letni mieszkaniec gminy Wólka.

21-latek z poważnymi obrażeniami ciała trafił do szpitala. Niestety mimo udzielonej reanimacji zmarł.

- Na miejscu zdarzenia pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. Teraz wyjaśniamy szczegółowe okoliczności tego tragicznego w skutkach zdarzenia -informuje młodszy aspirant Małgorzata Skowrońska z KWP w Lublinie.

Funkcjonariusze przypominają, aby mimo sprzyjającej pogody, motocykliści zachowali czujność oraz zdrowy rozsądek, zwłaszcza jeśli chodzi o prędkość jazdy. W ubiegłym roku, na drogach w województwie zginęło 19 motocyklistów, a 85 doznało obrażeń. Odnotowano 101 wypadków drogowych z ich udziałem, a sami motocykliści byli sprawcami 51 zdarzeń.

- Warto pamiętać, że użytkownicy jednośladów w konfrontacji z samochodem zazwyczaj nie mają szans. Przed urazami chronią ich jedynie ubrania i kaski ochronne. Motocykliści nie mają poduszek powietrznych, pasów bezpieczeństwa ani kontrolowanych stref zgniotu. Dlatego apelujemy do motocyklistów o stosowanie się do przepisów ruchu drogowego, a szczególnie do przestrzegania limitów prędkości oraz wyprzedzania innych pojazdów tylko w miejscach dozwolonych - dodaje mł. asp. Skowrońska. - Apelujemy również do użytkowników samochodów aby przy włączaniu się do ruchu czy też zmianie pasa ruchu, zachowali ostrożność i za każdym razem spoglądali w lusterka wsteczne. Motocykl może nadjechać w każdym momencie.