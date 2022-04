Obiecują blisko tysiąc mieszkań w Lubelskiem. Skończy się tak, jak z Mieszkaniem Plus?

Bloki mają stanąć m.in. w podlubelskich Niemcach, gdzie została w poniedziałek podpisana umowa spółki SIM Lubelskie. To pierwsza taka spółka w naszym regonie.

Do SIM Lubelskie obok Krajowego Zasobu Nieruchomości weszło 17 samorządów reprezentowanych przez burmistrzów: Kraśnika, Hrubieszowa, Janowa Lubelskiego, Krasnegostawu, Łukowa, Międzyrzeca Podlaskiego, Opola Lubelskiego, Terespola, Tomaszowa Lubelskiego, Szczebrzeszyna, Ryk, i Włodawy a także wójtów: Chełma, Izbicy, Leśniowic, Niemiec i Siennicy Różanej.

– Z pewnością nie będzie problemów z pozyskaniem chętnych na czynszówki – nie ma wątpliwości Krzysztof Urbaś, wójt gminy Niemce, gospodarz poniedziałkowego spotkania. – Mamy kilka różnych fabryk. Przedsiębiorcy będą zadowoleni, jeśli ich pracownicy będą mieszkać tutaj na stałe.

– SIM Lubelskie to 27. spółka w kraju. Przez wszystkie Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe, które powstają w ramach rządowego programu, jest już zaplanowane 25 tys. mieszkań – mówi Jakub Pyżanowski, zastępca prezesa KZN.

SIM-y to w założeniu spółki non profit odpowiedzialne za budowę mieszkań o umiarkowanym czynszu. To oferta dla osób o dochodach zbyt niskich do zaciągnięcia kredytu hipotecznego.

– Rządowy program pozwala na budowę mieszkań w gminach, które do tej pory nie mogły pozwolić sobie na budowę mieszkań czynszowych. Małe i średnie samorządy nie mogły powoływać własnych TBS-ów, bo to było dla nich zbyt drogie przedsięwzięcie – podkreśla Pyżanowski. I dodaje: – My budujemy regionalne SIM-y, zasilone w kapitał rządowy. Każdy z samorządów otrzyma 3 mln zł, aby za te pieniądze objąć udziały w spółce.

W Lubelskiem budowa bloków w ramach SIM ma się rozpocząć najwcześniej za ok. 2 -3 lata.

W Niemcach ma powstać 60 mieszkań. – Będą to dwa bloki. Staną na terenie osiedla Chmielno przy centrum Niemiec – mówi wójt gminy Niemce.

– My na początek przeznaczamy 40-arową działkę na budowę pierwszego bloku – podaje Krzysztof Kołtyś, burmistrz Janowa Lubelskiego.

Wojciech Wilk, burmistrz Kraśnika, planuje budowę 100-150 mieszkań, a w Tomaszowie Lubelskim ma ich powstać ok. 40. – Przy ul. Starozamojskiej, obok istniejących już bloków – precyzuje burmistrz Wojciech Żukowski.

Żukowski przyznaje, że nie uczestniczył w innym rządowym programie Mieszkanie Plus, ze względu na „wiele znaków zapytania”. – W przypadku SIM-ów wydaje się wszystko dość klarowne – mówi Burmistrz Tomaszowa.

Ten rządowy programu daje lokatorom czynszówek możliwość dojścia do własności. Choć nie stanie się to szybko.

– Najkorzystniejszy sposób przejęcia mieszkania na własność jest dość odległy – przyznaje zastępca prezesa KZN. – Bo pojawia się dopiero, po spłacie kredytu przez SIM, czyli tak naprawdę za ok. 30 lat.

Fiasko Programu Mieszkanie Plus

Obejmując władzę w kraju, PiS zapowiedział szybką budowę tanich mieszkań na wynajem z możliwością wykupu. Pierwsze bloki z rządowego programu Mieszkanie Plus powstały w Białej Podlaskiej. Potem był m.in. Świdnik i Zamość (gdzie mają zostać oddane w tym roku). Niedawno programowi przyjrzała się Najwyższa Izba Kontroli. Mieszkanie Plus wprost nazwała fiaskiem. Do końca 2019 roku miało powstać 100 tysięcy mieszkań. Do jesieni 2021 powstało ich zaledwie 15 tysięcy.